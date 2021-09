Sandra Sabatés repasa en el plató de El Intermedio los preocupantes resultados del último barómetro Juventud y Género 2021 de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Eso sí, también arroja datos más optimistas como que, al mismo tiempo, aumenta la conciencia feminista, sobre todo, entre las jóvenes. Una de las conclusiones más llamativas es que un 20% de jóvenes, de entre 15 y 29 años, niega que exista la violencia machista.

Una cifra que se ha duplicado en tan solo dos años. No solo eso estos jóvenes también consideran que la violencia de género es un invento ideológico. "Me temo que la ultraderecha está consiguiendo que cale en la sociedad su idea de que no existe la violencia de género", lamenta El Gran Wyoming. Además, Sandra Sabatés también enseña otras diferencias por género en cómo se percibe la violencia machista en una relación: mientras que asciende el número de chicas que piensa que es un problema social muy grave (casi el 65%) la cifra baja en los chicos (50%)

Con respecto al comportamiento en pareja, las jóvenes se inclinan en buscar relaciones igualitarias mientras que ellos mantienen una visión tradicional: un 18% de los varones considera normal mirar el móvil de su pareja frente a un 12% de las mujeres. Para un 28% de los chicos los celos son una prueba normalizada de amor mientras solo un 15% de las chicas lo cree así. También aumenta el número de jóvenes de ambos sexos que piensa que la violencia dentro de la pareja es inevitable, habitual y si es de poca intensidad no supone un problema. Puedes ver el contundente análisis de Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.

"No permitiremos ni un paso atrás en los derechos de las mujeres"

Sandra Sabatés critica que la actitud de la extrema derecha sobre el feminismo "son comportamientos muy graves" y manda un tajante mensaje en este vídeo: "No debemos permitir ni un paso atrás".