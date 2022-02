Según el Ministerio de Educación, a día de hoy un 5% de las niñas quieren ser científicas de mayores, frente a más del 15% de los niños. La brecha de género a la hora de elegir estudios y profesiones es todavía una realidad, por eso es muy necesario el día de la mujer y la niña en la ciencia, que se ha celebrado este viernes.

Un equipo de laSexta ha hablado con la microbióloga Lorena Vigón, que busca cura para el SIDA y también para el coronavirus: "Estamos buscando biomarcadores que predigan por qué unas personas lo pasan más leve y otras menos".

Ella y sus colegas comparten una realidad: de niñas no tuvieron referentes. "Yo no tengo a nadie de referente en mi familia, pero desde pequeña recuerdo que me regalaron un microscopio", añade Vigón.

En carreras de ciencias, las mujeres suponen el 47% y chocan con el techo de cristal cuando quieren conciliar vida laboral y personal. "Yo soy madre de dos niños y eso es un 'hándicap'", sostiene una investigadora.

Todas ellas han dado una charla para visibilizar su trabajo y crear referentes femeninos y han cumplido su objetivo con creces. Además, tienen un claro mensaje para todas esas niñas que quieren ser científicas y no han estado en la charla. "Que se sigan esforzando y que sus límites se los pongan ellas". Esto es palabra de científica.