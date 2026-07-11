Más de 650 efectivos "al ataque" contra el fuego: así es el operativo para extinguir el incendio en Los Gallardos

Los detalles El Ejecutivo ha desplegado en el terreno a 220 efectivos de la UME, que trabajan con todo su "empeño" para extinguir las llamas "lo antes posible". El foco, "en el sector de la carretera y en otro al noroeste".

El despliegue de efectivos en Los Gallardos, Almería, ha aprovechado una "ventana de oportunidad" climática para combatir el incendio forestal que ha arrasado cerca de 7.000 hectáreas y causado 12 muertes. El clima favorable, con viento del este y temperaturas inferiores a 32 grados, ha permitido a los equipos de emergencia actuar de manera ofensiva. En el operativo participan 535 efectivos, incluidos miembros de la Guardia Civil, la UME y Protección Civil, con apoyo aéreo y terrestre. La UME trabaja con "empeño" en dos sectores diferenciados. Hasta ahora, 1.405 personas han sido desalojadas, y la A-7 ha reabierto al tráfico.

"Al ataque". "Al ataque" en "una ventana de oportunidad". Así es el trabajo de los efectivos desplegados en Los Gallardos. Así es, así está siendo, la labor de los profesionales y expertos contra los incendios en el fuego de la provincia de Almería. Porque, por primera vez y tal y como han dicho tanto Antonio Sanz como Félix Bolaños, pueden hacer frente a las llamas y no dedicarse tan solo a defenderse.

Y es que el clima ha dado una opción a los medios que allí hay tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía y de los diversos ayuntamientos almerienses. El viento, del este y con humedad; las temperaturas, por debajo de los 32 grados. Ahí estaba esa "ventana de oportunidad".

Y ahí estaban también los 535 efectivos desplegados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En total, 245 miembros de la Guardia Civil con 86 vehículos, dos helicópteros y tres drones, 36 personas de Miteco, con cuatro aviones y con dos helicópteros, 34 de Protección Civil, que van además con tres vehículos, y hasta 220 efectivos de la UME con sus 70 vehículos.

En ese sentido, la UME ha destacado que está trabajando con todo su "empeño" y "en coordinación con el resto de efectivos de emergencia para la resolución" del incendio forestal declarado en Almería. Para extinguir "lo antes posible" unas llamas que han calcinado cerca de 7.000 hectáreas y que han causado la muerte de 12 personas. Además, hay 23 a las que no logran localizar.

Ante esto, el comandante Ángel Saldaña, jefe de Operaciones del Segundo Batallón de la UME, ha explicado que están trabajando en "dos sectores diferenciados", con un equipo "en el sector de la carretera" y otro "en el sector noroeste".

En cuanto al Infoca, tienen en el terreno a 134 efectivos, ocho autobombas, una unidad médica, una unidad móvil de meteorología y transmisiones y un buldócer.

El número de personas desalojadas es ya de 1.405, tal y como ha informado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, mientras que la A-7 ya está abierta al tráfico después de estar cortada ante las llamas.

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