"Queremos trabajar con menos de 35 grados": profesores marchan en bicicleta por Valencia para reclamar mejores condiciones

Los detalles Tras un final de curso marcado por las movilizaciones de los profesores, las protestas han continuado este sábado para reclamar más recursos y menos alumnos por aula.

Este sábado, profesores, alumnos y familiares se manifestaron en Valencia en bicicleta y patines para exigir mejores condiciones laborales, menos alumnos por aula y más recursos. Las protestas, que continúan tras un curso lleno de movilizaciones, destacan la falta de aire acondicionado, baños estropeados y otras deficiencias en las escuelas. Hace un mes, manifestaciones en Madrid y Barcelona también denunciaron la infrafinanciación y las altas ratios en las aulas. En Madrid, unas 1.500 personas protestaron contra la privatización y falta de inversión, mientras que en Barcelona se pidió un nuevo pacto educativo para enfrentar la emergencia social y educativa en Cataluña.

Profesores, alumnos y familiares han participado este sábado en una marcha en bicicleta y patines por las calles de Valencia para reclamar más recursos, menos alumnos por aula y mejores condiciones laborales. "No podemos privilegios; pedimos poder trabajar con menos de 35 grados en las aulas. Me gustaría poder atender a mi alumnado y no tener a 35 alumnos", ha expresado un docente al respecto.

Tras un final de curso marcado por las movilizaciones de los docentes, las protestas continúan y los profesores advierten de que van a seguir "rodando" y moviéndose "por la educación pública". "No hay mosquiteras, no tienen aire, los baños están estropeados... hay muchísimas deficiencias", ha denunciado una mujer que ha participado en la protesta sobre ruedas de este sábado.

Precisamente, hace justo un mes las calles de Madrid y Barcelona se llenaron de sindicatos de profesores, familias de alumnos y representantes de otros colectivos para denunciar que la educación pública "no se arregla". "Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende" fue el lema de esas masivas movilizaciones.

Cerca de 1.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, protestaron contra unas clases con ratios "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y contra la infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

"No tenemos medios técnicos en las aulas, los colegios están obsoletos, se caen, no se arreglan... y estamos un poco defendiendo todo eso que nos falta" o "Madrid, a pesar de ser la comunidad más rica, es la que invierte menos en lo público y se produce un proceso de privatización" fueron algunas de las quejas que se escucharon en la capital.

Por su parte, en Barcelona se exigió un nuevo pacto entre la Generalitat y los diferentes agentes del sector para hacer frente a la "emergencia social y educativa" en Cataluña. Unas 7.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, y unos 25.000, según los organizadores, participaron en esa manifestación que, al igual que la de este sábado en Valencia, reclama unas condiciones dignas para la educación pública.

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