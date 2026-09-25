Maricarmen no es la única: en el primer trimestre de 2026 se han producido 4.005 desahucios en España

Según el informe del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros tres meses de este año se produjeron 44 desahucios al día.

El desahucio de Maricarmen ha llegado al conocimiento de casi toda la sociedad española, pero no es el único. De hecho, en el primer trimestre de 2026 han sido 4.005 los desahucios que se han producido.

Así lo recoge el informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial, lo que significa que en los tres primeros meses de este año se han producido 44 desahucios al día.

Si bien la cifra es alta, el año pasado en el mismo trimestre se produjeron un 45,5% más, es decir, fueron 7.334 los desahucios que se produjeron.

Respecto al motivo de los mismos, la principal causa sigue siendo el impago del alquiler. De los 4.005 desahucios, la gran mayoría (2.600) se deben al impago del alquiler, mientras que las ejecuciones hipotecarias son el segundo motivo con 971.

Y, si hablamos de comunidades autónomas, Cataluña ha sido el lugar donde más se han producido con 921, seguido de la Comunidad Valenciana con 741 y Andalucía con 616.

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