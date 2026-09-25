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Debate en El Objetivo

Valeria Racu (Sindicato de Inquilinas), sobre el desahucio de Maricarmen: "No va de si es legal o no, sino si es legítimo"

Racu ha defendido que a Maricarmen "no se la debería haber echado de su casa".

Valeria Racu (Sindicato de Inquilinas), sobre el desahucio de Maricarmen: "No va de si es legal o no, sino si es legítimo"

Valeria Racu, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha explicado en El Objetivo que el desahucio de Maricarmen no va de "si es legal o no es legal, va de si es legítimo".

"A Maricarmen no se la debería haber echado de su casa. Ella quería morir en la casa en la que habían muerto su padre, su madre o en el barrio donde lo hicieron sus amigos y no se le ha permitido", ha señalado.

Y, según ella, al ocurrir algo así hay que preguntarse quién está gobernando: "¿En qué momento hemos dejado que sean los empresarios? Porque, en última instancia, las personas que lo decidieron fueron los dueños de Urbagestión".

Por ello, Racu ha defendido que necesitan "ver cambios ya": "Las medidas están en los cajones. Al Real Decreto del martes no se le tiene que cambiar ni una coma a como lo presentamos nosotras hace un año y medio porque aquí no va de construir".

"El Real Decreto es por donde tenemos que empezar, pero no es el final. Necesitamos cambiar radicalmente como se entiende la vivienda en este país", ha concluido.

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