Ada Colau defiende la regulación de los alquileres en Cataluña: "Está funcionando allí donde se puede aplicar"

Ahora bien, la exalcaldesa de Barcelona ha señalado que ha aumentado allí el alquiler de temporada porque "el PSOE lo dejó fuera de la regulación", lo que lleva a los propietarios a "poner el precio que les da la gana".

Ada Colau ha defendido la regulación de los alquileres que se está aplicando en Cataluña. Según ha explicado en El Objetivo, "está funcionando", pero solo "allí donde se puede aplicar".

"A pesar de estarse aplicando, el problema que tenemos con el control de los alquileres es que el alquiler de temporada se ha disparado", ha señalado.

Porque, argumenta, "los grandes propietarios se pasan al alquiler de temporada": "Que es alquiler precario de pocos meses donde pueden poner el precio que les de la gana porque el PSOE lo dejó fuera de la regulación. Entonces todos se han ido en masa a especular con el alquiler de temporada y ese es nuestro problema".

"Otro problema que tenemos y que compartimos con toda España es que el 15% de las compras de los últimos 10 años las han hecho extranjeros no residentes. No los migrantes honestos que vienen a trabajar y a sacar adelante este país, sino ricachones que no pisan este país", ha finalizado.

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