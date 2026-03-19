El mapa de la droga en España: cuatro ciudades, en el top 15 con más consumidores de cocaína de toda Europa

Los detalles Lleida ocupa el tercer lugar entre las 115 urbes analizadas en toda Europa. Además, destacan Granada, Santiago de Compostela y Barcelona, ciudad en la que se ha triplicado su consumo en los últimos tres años.

Un estudio sobre aguas residuales en 25 países revela que la cocaína es la droga más consumida en España, con cuatro ciudades en el top 15 de Europa. Lleida ocupa el tercer lugar entre 115 urbes analizadas, superando la media de 400 miligramos por cada 1.000 habitantes al día. Barcelona, Granada y Santiago de Compostela también destacan, con un notable aumento en el consumo en la Ciudad Condal. Claudio Vidal, director de Energy Control ABD, señala que el consumo es mayoritariamente recreativo entre los 35 y 54 años. Mientras tanto, el uso de drogas sintéticas y cannabis disminuye, alejándose los jóvenes de estas sustancias.

La cocaína predomina sobre otras drogas en España. Así lo determinan los análisis de las aguas residuales. Así lo dice un estudio llevado a cabo en 25 países que analiza las sustancias que expulsa el cuerpo tras consumir estupefacientes. Es más, viendo esos datos, hay cuatro ciudades españolas en el top 15 de toda Europa en consumo de coca.

Y es que en ella se supera, de lejos, la media de 400 milígramos por cada 1.000 habitantes y por día. En ese sentido, Lleida está en el podio con un tercer puesto de las 115 urbes analizadas en toda Europa.

Además de la ciudad ilerdense, en el top 15 están otras ciudades como Barcelona, Granada y Santiago de Compostela. En la Ciudad Condal, mismamente, su consumo se ha triplicado en tres años.

"A grandes rasgos, el principal consumo de cocaína es recreativo. Especialmente en determinadas franjas de edad, a partir de los 35 hasta los 54 años", ha explicado Claudio Vidal, director del programa Energy Control ABD.

Y prosigue: Hay cada vez mayor implicación de los grupos de crimen organizado en la producción y distribución de ketamina. Luego hay un grupo importante de personas que consume drogas, que se acerca al 2C-B y sin saberlo consume ketamina".

En la otra cara de la moneda, las drogas sintéticas como anfetaminas o el MDMA, a las que también se suma el cannabis. Sustancias con un consumo descendente en España y que tiene a estabilizarse en Europa.

Drogas que, como sucedía en los años 90, se consumen de forma mayoritaria en ambientes de fiesta. Los expertos destacan, eso sí, que los jóvenes cada vez se alejan más de ellas.

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