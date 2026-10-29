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Accidente ferroviario

Crece el miedo a viajar en tren un día después del accidente ferroviario: "Asusta y acojona"

Los detalles El miedo es el principal sentimiento que hoy aflora antes de subirse al tren. Los usuarios dicen que han perdido la confianza en un medio de transporte que hasta ahora parecía completamente seguro.

Crece el miedo a viajar en tren un día después del accidente ferroviario: "Asusta y acojona"
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Tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han muerto decenas de personas, en las estaciones y en otros muchos sitios este viernes se respira un sentimiento: miedo. Miedo a montarse en un vagón, miedo a que el tren se pare en mitad de la vía o a que tiemble más de lo normal. Dicen que han perdido la confianza en un medio de transporte que hasta ahora parecía completamente seguro.

Con el corazón encogido, Leonor acompaña hoy a su hija Noa a coger un tren en Atocha. "Angustiada, pero hemos venido a preguntar a ver que nos dicen", cuenta la madre. Por su parte, Noa reconoce estar nerviosa y "con miedo" al viajar sola.

El miedo es el principal sentimiento que hoy aflora antes de subirse al tren. "Se ha notado en el tren que iba medio vacío. La gente está asustada", cuenta una joven desde la estación de Sevilla.

Un medio de transporte esencial para muchos pero que ya no les da la seguridad que necesitan para cogerlo tan a menudo. "Asusta, acojona, y piensas que algo que era seguro, como un viaje de trabajo de voy un miércoles y vuelvo un jueves, se ha convertido en algo que acojona", reconoce un joven. "Yo no vuelvo a coger un tren", cuenta una mujer.

Este viernes millones de españoles vuelven a tener que buscar una alternativa de viaje, un coche o un autobús. Renfe ha bloqueado la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre. Y las empresas de autobuses han multiplicado su oferta de plazas, aunque para hoy la mayoría están agotadas. Y el precio máximo de los vuelos está limitado a 99 euros hasta el 8 de noviembre.

Y justo hoy, se ha producido otro incidente en un tren Ouigo entre Murcia y Valladolid. Se ha parado durante tres horas en un túnel a la altura de Aranjuez y entre los pasajeros ha sido imposible contener su angustia.

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Las 6 de laSexta

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