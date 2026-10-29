Una controladora ferroviaria denuncia la pérdida de perfiles experimentados en los centros de mando: "Mi primer día en una mesa estaba dando prácticas a un compañero"

Laura Higuera Merino, controladora ferroviaria, explica que para acceder a los puestos de mando se requería muchos años de experiencia. Ahora, "dada la ausencia tan drástica de personal", los que acceden desde la oferta de empleo público y tras su formación de seis meses, "les meten a los puestos de mando".

Laura Higuera Merino es controladora ferroviaria y explica en Más Vale Tarde que la formación de los profesionales como ella "no sé si es insuficiente, pero claramente corta en el tiempo".

En este sentido, explica que "antes solo se podía acceder a los puestos de mando tras un periodo muy dilatado de tiempo de experiencia en la empresa", algo que considera normal porque "no es lo mismo, a nivel de dificultad técnica, trabajar en un puesto de mando que en una estación".

Antes, señala, los operadores necesitaban varios años para llegar, mientras que ahora, "dada la ausencia tan drástica de personal que hay, desde el segundo uno, a los compañeros que entran desde la oferta de empleo público, cuando atraviesan la formación de unos seis meses, les meten, a los que están destinados a tal lugar, a los puestos de mando".

La controladora explica que los recién llegados tienen una "libreta" y unos cuatro meses para rellenar con una serie de prácticas y que es supervisada por un compañero con "la experiencia suficiente" para validarla.

Lejos de ser así, Laura afirma que en su caso, "el primer día de habilitarme, de estar en una mesa funcionando, estaba dando prácticas a un compañero". "¿Tú te crees que eso es normal?", pregunta.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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