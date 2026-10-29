Eugenio Parreño, maquinista, sobre el escalón generacional en el sistema ferroviario: "Nos hemos jubilado y hemos dado paso a una nueva generación con una diferencia de 30 años"

Eugenio Parreño, maquinista, defiende que a pesar del accidente de Urda "el tren es el medio de transporte más seguro". Sin embargo, explica que la huelga de maquinistas pide mayor inversión en seguridad y personal.

A pesar del accidente de tren en Urda, Eugenio Parreño, maquinista, continúa defendiendo que "el tren es el medio de transporte más seguro". Además, recuerda que es "sostenible ecológicamente" al ser eléctrico.

El maquinista analiza las palabras de Juanma Moreno, que sostiene que "el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un transporte seguro", mientras que el consejero de Emergencias se pregunta por qué esta línea sigue operando con un sistema de seguridad, el LZB, más antiguo que del resto.

Eugenio confirma que el sistema de seguridad del AVE Madrid-Andalucía es de la época de la Expo '92, si bien defiende las estadísticas dicen que "llevamos 34 años y ha habido dos accidentes".

No obstante, reconoce que estos dos accidentes se han producido con apenas nueve meses de diferencia y en la misma línea. Aún así, reitera su confianza en el sistema ferroviario: "Hoy he venido en tren, cuando termine me iré en tren y yo creo en el tren".

Respecto a la huelga de maquinistas que está teniendo lugar hoy, explica que lo que se reivindica es más inversión en seguridad y personal ante el escalón generacional que existe en el sistema ferroviario. "Nos hemos jubilado todos y hemos dado paso a nuevas generaciones con una diferencia de 30 años".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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