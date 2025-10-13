Las imágenes de la batalla campal en Vitoria entre Falange y antifascistas: sillas, contenedores y bengalas volando por las calles

Los detalles Lo que comenzó como una manifestación pacífica se convirtió en un enfrentamiento violento en plena calle: la Ertzaintza tuvo que intervenir para separar a los grupos.

Vitoriavivió este domingo una jornada de tensión que se convirtió en un auténtico enfrentamiento callejero. Lo que empezó como una manifestación y una contramanifestación terminó en un caos de sillas, contenedores y bengalas volando por todas partes.

La Falange cantaba el 'Cara al Sol' y gritaba "No nos engañan, Vasconia es España", agitaban banderas de España mientras algunos de los contramanifestantes intentaban abrirse paso usando contenedores como escudos improvisados. La Ertzaintza estaba en medio, intentando contener a ambos grupos, pero la situación se desbordó rápido.

Las sillas volaban hacia las porras de los agentes, los contenedores rodaban por el suelo, las bengalas iluminaban la escena con destellos rojos y naranjas. Algunos antifascistas corrían hacia los falangistas, y estos respondían corriendo hacia ellos. La calle parecía un verdadero campo de batalla: cuerpos chocando, forcejeos, gritos y carreras en todas direcciones.

La unidad de la Ertzaintza tuvo que intervenir directamente para separar a los grupos y controlar la situación. Contenedores volcados y banderas tiradas por el suelo se mezclaban con los detenidos. En total, 19 personas fueron arrestadas, entre ellas un menor, por lanzar piedras y objetos a los agentes. Todos ya han quedado en libertad.

