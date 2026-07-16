La madre de Noelia Castillo denuncia dos presuntas violaciones que desencadenaron su eutanasia: "Cuando leí su diario entendí muchas cosas"

Los detalles "Siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad. Por eso he decidido ir a Fiscalía. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados", ha afirmado Yolanda Ramos en un vídeo al que ha accedido laSexta.

La madre de Noelia Castillo Ramos, joven que recibió la eutanasia tras quedar parapléjica, ha denunciado ante las Fiscalías de Barcelona y Tarragona dos presuntas violaciones sufridas por su hija. Noelia dejó escritos detallando las agresiones: una por su pareja de entonces y otra tras ser drogada y violada por tres hombres en Salou. Estas experiencias la llevaron a intentar suicidarse. La madre, Yolanda Ramos, afirma que Noelia deseaba que se conociera la verdad, y ha decidido actuar legalmente al contar ahora con pruebas suficientes. Abogados Cristianos apoya la persecución penal de los responsables.

La madre de Noelia Castillo Ramos, la joven del Garraf que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo, ha presentado dos denuncias ante las Fiscalías Provinciales de Barcelona y Tarragona para que se investiguen las dos presuntas violaciones que sufrió su hija y que desencadenaron el intento de suicidio que la dejó parapléjica.

Según las denuncias, fue la propia Noelia quien dejó por escrito el relato de las dos agresiones sexuales. En la primera describe cómo fue forzada a mantener relaciones sexuales por quien entonces era su pareja sentimental, un joven pakistaní con el que tuvo una relación de cuatro años.

En la segunda explica cómo, tras conocer a un camarero en Salou, fue drogada, alcoholizada y violada por tres hombres. Tres días después de esa agresión, Noelia intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica y años después solicitó la eutanasia.

Las denuncias sostienen que estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos de violación, con diversas circunstancias agravantes. Una de ellas se ha presentado ante la Fiscalía de Barcelona y la otra ante la de Tarragona, al tratarse de hechos distintos ocurridos en diferentes provincias.

"No puedo quedarme de brazos cruzados"

Yolanda Ramos, madre de la joven, ha comunicado a través de un vídeo al que ha tenido acceso laSexta que "ha decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño" a su hija. "Lo hago porque siento que eso es lo que ella quería", ha trasladado.

"Noelia habló de las violaciones en televisión, y el mismo día en que ella murió me dio su diario y cuando yo lo leí entendí muchas cosas. Siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad. Por eso he decidido ir a Fiscalía. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados", ha afirmado.

La familia no pudo denunciar los hechos en su momento al carecer de pruebas suficientes. Sin embargo, tras el fallecimiento de Noelia, su madre ha podido acceder a diversa documentación que, según expone la denuncia, permitiría identificar a los presuntos autores. Entre ella figura un escrito manuscrito de la propia Noelia relatando ambas violaciones, además de conversaciones, datos de identificación y otros elementos que facilitarían la localización de los supuestos agresores.

"A mi hija ya no me la van a devolver, pero tampoco quiero que todo esto quede en el olvido. Lo hago por ella y también por otras chicas a las que les ha pasado lo mismo y ellas no denuncian. Esto no es justo. Yo solamente quiero justicia. Y es lo único que puedo hacer por mi hija Noelia Castillo, que no quede nunca en el olvido", ha expresado.

Abogados Cristianos, que representa a la madre de la chica, ha recordado que el fallecimiento de la víctima no impide la persecución penal de estos delitos y solicita al Ministerio Fiscal que impulse las diligencias necesarias para identificar a los responsables y exigirles las correspondientes responsabilidades penales.

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