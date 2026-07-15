Queda en libertad el hombre detenido por el atropello de la joven Nikoline en Mijas

Los detalles El juez no ha decretado ninguna medida cautelar para evitar el riego de fuga y tampoco se le investiga por ningún delito.

La investigación por la muerte de la joven Nikoline, la joven noruega de 17 años atropellada en la localidad malagueña de Mijas, sigue su curso.

Por ahora, el sospechoso ha sido descartado y la GIAT, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico de la Guardia Civil, sigue recabando datos. Buscan más imágenes de la noche del atropello y testigos que puedan arrojar nuevas pistas sobre quién atropelló realmente a la joven noruega y luego se dio a la fuga.

El detenido, puesto en libertad, era un viejo conocido de los agentes, pero una grabación le habría servido de prueba para esquivar la cárcel y demostrar que no está implicado en la muerte de la joven Nikoline.

La causa ha pasado ya a la plaza número 4 de la Sección de Instrucción. Sigue activa la investigación para encontrar al conductor del presunto atropello, que es la hipótesis principal manejada por los investigadores.

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