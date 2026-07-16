Detenida una aficionada argentina por agredir a una policía en la celebración del pase a la final en Madrid

Los detalles Los hechos tuvieron lugar a las tres de la mañana en la plaza de Isabel II de Madrid, cuando los agentes ordenaron desalojar los alrededores del Teatro Real ante los insultos y gritos que estaban recibiendo por parte de los hinchas argentinos.

La Policía Nacional detuvo a una aficionada argentina de 35 años por agredir a una agente durante las celebraciones por la clasificación de Argentina para la final del Mundial tras vencer a Inglaterra. El incidente ocurrió a las tres de la mañana en la plaza de Isabel II de Madrid, cuando los agentes intentaron desalojar la zona debido a los insultos y gritos de los hinchas argentinos. La mujer se dirigió a los policías con insultos y se abalanzó sobre una agente, arañándole los brazos y causándole hematomas. Fue detenida por atentado a la autoridad y se espera que sea puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional ha detenido a una aficionada argentina de 35 años por agredir a una agente durante las celebraciones por la clasificación del combinado albiceleste para la final del Mundial tras imponerse a Inglaterra.

Los hechos tuvieron lugar a las tres de la mañana en la plaza de Isabel II de Madrid, cuando los agentes ordenaron desalojar los alrededores del Teatro Real ante los insultos y gritos que estaban recibiendo por parte de los hinchas argentinos.

A raíz de esa situación, la aficionada se dirigió a los agentes con términos como "boludos" o "racistas" y, posteriormente, se abalanzó sobre una policía, arañándole ambos brazos y causándole varios hematomas, motivo por el que fue detenida y acusada de un delito de atentado a la autoridad.

Tras esto, se abalanzó sobre una agente, a la que arañó en ambos brazos y causó varios hematomas, por lo que fue detenida por un delito de atentado a la autoridad. Ante la escalada de tensión y el estado de embriaguez de muchos de los presentes, la Policía desalojó la plaza de Isabel II usando la "mínima fuerza imprescindible" mientras la multitud seguía causando revuelo y aporreando piezas del mobiliario urbano como contenedores. Se espera que la mujer detenida sea puesta a disposición judicial a lo largo de este jueves.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido