Un total de 254 personas ha muerto ahogadas en lo que llevamos de año

Los detalles En solo tres días han muerto ahogadas cinco personas: dos hermanos mellizos en Barcelona y una madre con sus dos hijos, de 11 y 7 años, en Navarra. Los ahogamientos son la tercera causa de muerte en España.

Más del 50% de las muertes ocurren en ríos y pantanos

En solo tres días se han producido nuevos ahogamientos. En laSexta nos hemos preguntado qué está pasando, por qué los ahogamientos este año se han disparado. La cifra asciende ya 254 personas. El ahogamiento más reciente ha sido el de una mujer con sus dos hijos en una presa en Navarra. En los últimos casos, todo apunta a que no sabían nadar e intentaron salvarse unos a otros.

En 2026, las cifras de ahogamientos siguen subiendo. El mes de junio, con 92 víctimas, registró el peor dato de ahogamientos desde que existe el Informe Nacional de Ahogamientos. Para los expertos, una de las claves es que falta formación acuática y educación hacia los vigilantes.

Muchos bañistas no ven a los socorristas como una autoridad. Hasta el momento, 254 muertos, demasiados, no paran de crecer. Solo en junio 19 víctimas más que el año pasado y más del 50% de las muertes ocurren en ríos y pantanos sin vigilancia.

Justo en una presa, en Navarra, perdían la vida este miércoles una madre y sus dos hijos pequeños. Hace unos días, dos mellizos de 11 años en Manlleu, en el río.

Los expertos aconsejan que lo primero es avisar al 112 y nunca bañarse solos, y más si no se sabe nadar. Aprender a nadar desde pequeños es clave y toda precaución es poca. Los ahogamientos son ya la tercera causa de muerte en España. Piden a las autoridades más campañas de concienciación para alertar de los riesgos.

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