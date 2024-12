La madre del niño de dos años asesinado en Linares (Jaén) relata que llevaba años maltratada y amenazada por su pareja

El pasado domingo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Linares (Jaén) decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza al hombre detenido por asesinar al hijo de su pareja, de dos años, y herir a su hermano mellizo el pasado jueves.

La madre del niño asesinado ha relatado hoy en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 cómo le contó su pareja la noticia. "Me dijo: 'tu hijo está en el sofá esperándote, le he reventado la cabeza y la cara'", ha contado Beatriz.

Además, explica que le han retirado la tutela de su otro hijo: "No puedo verlo, encima me han puesto una orden de alejamiento para que no me acerque a mi hijo".

Beatriz ha denunciado que llevaba años siendo maltratada y amenazada por el asesino de su hijo. "Me tiraba del pelo, me tiraba al suelo y me pegaba empujones. Me decía: 'como le digas algo a alguien, te mato'", ha asegurado.