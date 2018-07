La madre y las niñas de La Orotava fueron asesinadas dos días antes de que se encontraran los cuerpos

El informe indica que la causa de la muerte del padre de las niñas y pareja de la mujer, también encontrado en la vivienda familiar, fue por asfixia mecánica por ahorcamiento y el fallecimiento también está datado el 14 de julio, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según este informe, la mujer de 40 años falleció por estrangulación, lo que le causó una anoxia encefálica (falta de oxígeno en el cerebro) mientras que las niñas de 3 y 5 años murieron a consecuencia de una asfixia mecánica por sofocación. La autopsia revela que el padre, un militar en activo de 45 años, falleció debido a una asfixia mecánica por ahorcadura.

Los cuerpos fueron hallados el lunes en el domicilio ubicada en la calle Cruz de los Martillos y aunque el alcalde del municipio, Francisco Linares, dijo que la familia había estado el domingo en una reunión familiar, fuentes judiciales han apuntado que este encuentro pudo tener lugar el sábado, día en el que la autopsia data la muerte.

Aunque desde el lunes los investigadores han barajado todas las hipótesis acerca de la causa de los fallecimientos, el resultado de la autopsia y las pesquisas de la Guardia Civil se inclinan por un caso de violencia machista. De hecho, el Gobierno de Canarias atribuyó a un caso de violencia de género el fallecimiento de la mujer.

No obstante, la investigación continúa abierta y la Delegación del Gobierno en Canarias no ha determinado que se trate de un crimen de este tipo. En la vivienda se encontró una nota manuscrita por el padre, en la que, según fuentes judiciales, no se sugiere nada acerca del motivo de las muertes.

El hombre apareció ahorcado en una de las habitaciones de la casa mientras que la mujer, las dos niñas y un perro, que era la mascota de la familia, aparecieron muertos sobre la cama en otra estancia de la casa. Según los testimonios recabados por los investigadores estos días, no existía mala relación en la pareja ni denuncias previas por malos tratos.

La familia de la mujer ocupaba la vivienda colindante y fue la madre de ella la que alertó de que no localizaba a su hija. Este suceso ha conmocionado al municipio de La Orotava, que ayer decretó tres días de luto, mientras que instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Parlamento de Canarias han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.