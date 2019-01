La lucha de una joven consigue que hacer fotos por debajo de la falda sea delito en Inglaterra y Gales con penas de hasta 2 años

Hacer fotos en secreto por debajo de las faldas de las mujeres será delito en Inglaterra y Gales, 18 meses después de que una mujer a la que le tomaron una imagen en un festival de música en Londres lanzara una campaña para prohibir la práctica.

Gina Martin, de 26 años, se ha mostrado encantada de que su campaña haya servido para que la Cámara Alta británica haya aprobado una ley para convertir en delito punible con hasta dos años de cárcel el hacer fotos por debajo de la falda. "Lo conseguimos. Hemos hecho que el 'upskirting' (como se llama a la práctica en inglés) sea un delito sexual. Estoy agotada y también feliz", ha escrito en las redes sociales.

La ley, que requiere la aprobación formal de la reina tras ser aprobada por la Cámara de los Lores el martes, es considerada como una victoria para los grupos de defensa de los derechos de las mujeres. "El 'upskirting' forma parte de un continuo de violación sexual contra las mujeres y las niñas que tan a menudo queda sin castigar", ha resaltado la directora para Europa de Equality Now, Jacqui Hunt. "Las mujeres y las niñas deberían ser libres de gozar de sus vidas y de los espacios públicos sin temer abusos o intimidación", ha añadido en un comunicado.

Una de cada cinco mujeres en Reino Unido ha experimentado algún tipo de agresión sexual desde los 16 años, según las cifras del Gobierno, mientras que un sondeo de YouGov detectó que casi una de cada cuatro han sido acosadas sexualmente en un lugar público en los últimos cinco años.

La práctica de hacer fotos por debajo de la falda ya es delito punible en Escocia, Australia y Nueva Zelanda, pero no era así en Inglaterra y Gales. Martin lanzó una petición para que así fuera tras ver a dos hombres que le hacían fotos por debajo en un festival de música en 2017. Cuando los denunció ante la Policía, le dijeron que no había mucho que pudieran hacer ya que la imagen no era gráfica.

La campaña reunió más de 100.000 firmas y finalmente consiguió respaldo del Gobierno en julio. La activista y autora Paola Diana ha dicho que la ley es un paso en la buena dirección. "No debería haber ninguna zona gris en lo que se refiere al abuso sexual", ha señalado en un comunicado. "Al convertir el delito el hacer fotos debajo de la falta, estamos enviando un mensaje claro de que las mujeres no serán más presa fácil para estos predadores sexuales y sus acciones se encontrarán con consecuencias adecuadas", ha añadido.