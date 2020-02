El comandante Javier del Campo ha explicado en Más Vale Tarde las claves del aterrizaje de emergencia que ha solicitado un avión en Madrid Boeing de la compañía Air Canada 30 minutos después de despegar por fallos en uno de los neumáticos.

Según Sepla el aparato habría "perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor, obligándolo a declarar emergencia" y ahora "deberá estar tres horas quemando combustible".

Según el experto, "con un motor parado no hay ningún problema: podría seguir volando pero eso no se hace porque no tiene sentido con un problema que acabas de tener nada más despegar".

"El problema es que hay un peso máximo al aterrizaje que en principio no se puede superar porque la estructura del avión está pensada para que no aterrice con más peso y se rompa", ha explicado el comandante, que ha indicado que "hay excepciones": "Si llevas un motor ardiendo tiene preferencia a aterrizar aunque sea con exceso de peso".

Respecto a la llamarada que sale de uno de los motores del vuelo, el piloto ha explicado que se ha producido cuando se ha introducido un cacho de neumático dentro del motor. "La tripulación ha parado el motor y ya no tiene problemas de motor", ha explicado.

El Boeing tiene un problema en la pata izquierda: "Tendrá que aterrizar de lado hacia la pata buena y cuando esté reduciendo velocidad compensará".

Javier del Campo ha asegurado que los pilotos hacen dos veces al año un programa de refresco cuya formación es aterrizar sin tren o sin una rueda. "Yo creo que no va a tener ningún problema", ha insistido.