Un conductor de autobús humilla a una mujer musulmana: "No hablas español para lo que no quieres"

La mujer, al subir al autobús, descubrió que su asiento estaba ocupado y se quedó de pie. El conductor decidió increparla e incluso la llegó a amenazar con llamar a la Guardia Civil.

Un conductor de autobús que cubre la línea entre Zamora y Madrid ha ofrecido una "imagen lamentable", como así la define Iñaki López, cuando ha decidido humillar a una mujer musulmana que acababa de subir a su autobús.

Como cuenta el presentador de Más Vale Tarde, la mujer se acerca hasta su asiento, pero este estaba ocupado dos jóvenes. "Como no entiende el idioma se queda de pie" y esto parece enfadar al conductor.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el conductor le dice: "¿Te quieres sentar ya, coñ*, o llamo a la Guardia Civil?". La mujer le dice que no habla español y la respuesta del conductor es: "No hablas español para lo que no quieres, tira para atrás".

Leo Álvarez cuenta que se ha reunido de manera urgente una comisión de ética y cumplimiento normativo de la empresa para dilucidar qué ha pasado, "y probablemente se expediente a este señor, pero todavía no lo tienen claro". Beatriz de Vicente señala que la mujer podría denunciar. "No sé si tiene la entidad de un delito contra la dignidad de las personas, pero, desde luego, es absolutamente reprochable", concluye la abogada.

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