Una madre inglesa busca a su hija tras el incendio de Los Gallardos: "Todos sus amigos están buscándola"

Los detalles Patricia Mcgough es una de las personas que está buscando a sus familiares. En su perfil de Facebook, ha publicado una imagen de su hija por si alguien la ha visto.

Patricia Mcgough busca a su hija desaparecida tras el incendio en Los Gallardos, Almería. La joven, quien vive en la zona afectada, no responde a las llamadas de su madre, quien ha expresado su preocupación en redes sociales, mencionando que su hija conducía un Ford Fiesta rojo junto a su perro. El incendio ha dejado al menos 12 muertos y 23 personas sin localizar, además de arrasar más de 3.000 hectáreas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, calificó la situación como una "tragedia mayúscula", indicando que la mayoría de los fallecidos son británicos o belgas. La falta de envío del Es-Alert ha sido cuestionada, señalando que podría haber causado confusión.

Entre quienes buscan a sus familiares tras el incendio de Los Gallardos, Almería, está Patricia Mcgough, una madre inglesa que lleva toda la mañana del viernes intentando hablar con su hija, quien vive en la zona azotada por las llamas. El teléfono de la joven da señal, pero nadie responde.

"Ella ha tenido problemas de salud mental en el pasado. No ha estado bien en los últimos tiempos. He estado hablando con sus mejores amigos y todos están buscándola", ha contado a laSexta la mujer, quien también ha publicado un post en su perfil de Facebook con la imagen de su hija y su perro.

"Mi hija está desaparecida. Ella conducía un Ford Fiesta rojo y tenía a su perro con ella. ¿Alguien la ha visto?", ha expresado en redes sociales, donde ha hecho un llamamiento para que se pongan en contacto con ella si alguien ve a la joven.

El incendio en Los Gallardos (Almería) ha causado al menos 12 muertos y hay 23 personas sin localizar de las que no se sabe nada desde hace 18 horas. Además, ya son más de 3.000 hectáreas arrasadas y el fuego está muy lejos de controlarse, con un foco muy activo y con más de 400 desalojados.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado de "tragedia mayúscula" el incendio y ha señalado que la mayoría de los fallecidos son "británicos o belgas". Además, ha indicado que la causa de los fallecimientos son "el humo y las llamas" y ha indicado que en la zona hay trabajando "en torno a 500 efectivos". "Se está haciendo lo que técnica y humanamente se puede hacer para controlar el incendio", ha expresado.

En cuanto al no envío del Es-Alert, Moreno ha subrayado que es una pregunta que ha hecho "nada más llegar" al puesto de mando. "Aquí hay casos en los que había que confinar y otros en los que había que salir de casa. La huella del Es-Alert no es exacta, hay puntos sin cobertura y se ha avisado de manera personal. Los técnicos dijeron que el mensaje podía generar más confusión que acierto", ha manifestado, a lo que ha añadido que "el alcalde avisó a la gente y les trasladó que en algunos casos se había decidido confinar y en otros evacuar". "La no atención a eso, probablemente, ha causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos", ha aseverado.

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