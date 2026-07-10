Caos y altercados en Londres por la eliminación de Marruecos en el Mundial

Los detalles La eliminación de Marruecos en los cuartos de final del Mundial ha dejado varios detenidos en Londres tras producirse varios altercados con cargas policiales y agentes acorralados.

En un barrio del centro de Londres, la Policía Metropolitana tuvo que huir mientras decenas de aficionados marroquíes los perseguían tras la derrota de Marruecos contra Francia en los cuartos de final del Mundial. Los hinchas utilizaron pirotecnia contra los furgones policiales y generaron disturbios, quemando bicicletas y contenedores. Los agentes, acorralados, desplegaron unidades antidisturbios para controlar la situación. Conductores fueron increpados, y algunas personas, como un grupo de chicas, se enfrentaron a los manifestantes. La noche caótica culminó con cuatro detenidos y un agente herido. Fuente: laSexta.

La Policía metropolitana de Londres ha tenido que huir a la carrera mientras decenas de aficionados marroquíes la perseguían por las calles de la ciudad. Los hinchas han usado pirotecnia contra varios furgones policiales.

Los disturbios se han producido en un barrio del centro de Londres tras la derrota de Marruecos frente a Francia en los cuartos de final del Mundial, con cargas policiales y conductores acorralados.

Decenas de personas han salido a la calle quemando varias bicicletas y contenedores. Además, han increpado a los conductores desde fuera de los coches, como a unas chicas que no han dudado en salir de su vehículo para plantarles cara.

Los aficionados han acorralado a los agentes, que han tenido que desplegar unidades antidisturbios para disolverlos.

Una noche complicada sumida en el caos, que ha terminado con cuatro personas detenidas y un agente herido.

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