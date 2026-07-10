El horror que vivieron los desalojados por el incendio en Los Gallardos: "Teníamos el humo completamente encima"

Los detalles Tuvieron que salir corriendo de sus casa cuando veían que se acercaba el fuego. Con el miedo en el cuerpo, cogieron lo mínimo e imprescindible, sin saber si volverían a ver sus casas.

En el polideportivo de Garrucha, Almería, se alojan alrededor de 400 personas evacuadas, muchas procedentes de un camping en Los Gallardos, debido a un incendio que generó gran preocupación. Una desalojada relató que, mientras veían un partido, el humo se tornó alarmante y comenzaron a evacuar. Diou, otra afectada, solo pudo recoger dos mochilas antes de abandonar el lugar. Vecinos y turistas de Alfaix también fueron evacuados cuando el fuego se acercó peligrosamente. En el polideportivo, algunos buscan a desaparecidos, como una mujer que intenta encontrar a su padre. La situación ha generado miedo e incertidumbre entre los afectados.

Tratando de apaciguar el miedo vivido con algo de charla y descanso y siguiendo como pueden las últimas noticias, muchas de las 400 personas realojadas en un polideportivo de Garrucha, en Almería, procedían de un camping de Los Gallardos.

"Estábamos en el bungalow, preparadas para ver el partido y las niñas estaban un poco preocupadas porque es verdad que teníamos el humo completamente encima. A los 10 minutos, ya empezamos a escuchar voces que nos decían que había que salir y evacuar", ha relatado un de las desalojadas.

A Diou, quien también estaba en Los Gallardos, solo le dio tiempo a recoger dos mochilas. "Estábamos en el campo de fútbol, nos encontraron ahí y nos dijeron que no era segura la zona, que era muy peligroso, por lo que teníamos que salir. Pasamos mucho miedo", ha recordado.

Además, este viernes han llegado vecinos y turistas de la zona de Alfaix, quienes también han sido desalojados. "Desde que nos levantamos esta mañana, ha ido empeorando y acercándose el fuego. Finalmente, la evacuación comenzó, por lo que ahora nos sentimos aliviados", ha expresado un turista al respecto, mientras que un joven ha señalado que han pasado "miedo" al ver cómo las llamas se iban aproximando a la zona en la que estaban.

En el polideportivo también había personas tratando de buscar a desaparecidos. "Una mujer ha llamado a mi amiga para que la ayudemos a buscar a su padre", ha señalado una mujer al respecto. Sin embargo, de momento, no han podido dar con él.

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