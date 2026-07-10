Moreno califica el incendio en Los Gallardos de "tragedia mayúscula" y avisa: "Va a ser un verano muy difícil"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Andalucía informa de que hay "500 efectivos trabajando en la zona" y pide hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. Afirma que los técnicos dijeron que un Es-Alert "podía generar más confusión que acierto".

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha abordado el incendio en Los Gallardos, que ha causado al menos 12 muertos y deja 23 personas ilocalizables en Almería. Moreno describió el suceso como "una tragedia mayúscula", destacando que la mayoría de las víctimas son británicos o belgas. Explicó que el humo y las llamas fueron las causas de los fallecimientos, y que 500 efectivos están trabajando en la zona. Moreno también abordó la falta de envío del Es-Alert, afirmando que podría haber causado confusión. El incendio, avivado por el viento y el calor, se originó por un cable eléctrico roto. Los objetivos son evitar más víctimas, proteger a los vecinos y extinguir el fuego rápidamente.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha comparecido ante los medios para hablar del incendio en Los Gallardos. De unas llamas que han dejado al menos 12 muertos y que mantiene a 23 personas ilocalizables en Almería. "Estamos ante una tragedia mayúscula", ha compartido.

"Es muy triste. Sabíamos que este verano iba a ser, y va a ser, muy difícil en Andalucía, en España y en Europa", ha avisado el dirigente 'popular', confirmando que la mayoría de los fallecidos son "británicos o belgas".

En ese sentido, ha expuesto que la causa de los fallecimientos son "el humo y las llamas". "Hay trabajando en torno a 500 efectivos en la zona. Se está haciendo lo que técnica y humanamente se puede hacer para controlar el incendio".

En cuanto al no envío del Es-Alert, Moreno dice que es una pregunta que ha hecho "nada más llegar" al puesto de mando: "Aquí hay casos en los que había que confinar y otros en los que había que salir de casa. La huella del Es-Alert no es exacta, hay puntos sin cobertura y se ha avisado de manera personal. Los técnicos dijeron que el mensaje podía generar más confusión que acierto".

"El alcalde avisó a la gente y les trasladó que en algunos casos se había decidido confinar y en otros evacuar. La no atención a eso, probablemente, ha causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos", ha informado.

El fuego, "principal aliado" del fuego

Y habla de un "incendio complicado que se ha extendido como la pólvora". "Eran llamas urbanas y de poca intensidad. Pero a pesar de atacarlo avanzó 15 kilómetros por el viento. Es su principal aliado para propagarse".

"Aquí hay pinares, mucho matorral... y todo está seco por las olas de calor. Es el combustible perfecto", afirma Moreno, que dice que todo ello, junto al viento, forman "una bomba de relojería".

En cuanto al origen del fuego, confirma que todo se produjo "en una cuneta al lado de una carretera": "En principio es consecuencia de un cable roto de electricidad que produce llamas a uno y a otro lado".

"Se está comprobando todo, hay alguna información que habla de conexión privada pero nos lo van a tener que confirmar las compañías", ha expuesto Moreno.

Para terminar, el presidente de Andalucía habla de los tres objetivos que tienen ante las llamas de Los Gallardos: "Lo primero es evitar que haya nuevas víctimas. Repito, hay que tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades. El segundo objetivo es proteger a los vecinos que hay en las zonas cercanas. El último, apagar el incendio lo antes posible".

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