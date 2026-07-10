Juanma Moreno, sobre el incendio en Almería: "El matorral húmedo de las lluvias se secó con las olas de calor y se convirtió en el combustible perfecto"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que se está haciendo "técnica y humanamente" todo lo posible, confesando que hasta que el tiempo no cambie, será "difícil controlarlo".

Juanma Moreno ha explicado en Al Rojo Vivo que el incendio en Almería se ha agravado por el matorral seco debido a las olas de calor, convirtiéndose en un combustible perfecto. El presidente de la Junta de Andalucía ha descrito la situación como "imprevisible" por el viento cambiante, complicando el trabajo de los bomberos. Sobre las 23 personas desaparecidas, aclaró que no todas han fallecido, aunque 12 muertes están confirmadas por no seguir las recomendaciones de seguridad. Moreno ha conversado con el rey y Pedro Sánchez, destacando que, aunque hay 500 efectivos y 20 medios aéreos, es crucial que mejoren las condiciones meteorológicas para controlar el incendio y evitar más fallecimientos.

Juanma Moreno ha explicado que en la zona en la que se ha producido el incendio en Almería hay "mucho matorral". "Estaba húmedo, pero las olas de calor lo han secado y se ha convertido en el combustible perfecto para incendios rápidos como este", ha confesado en Al Rojo Vivo.

El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que está siendo "imprevisible" porque el viento no deja de cambiar. "Es un horror para los efectivos de emergencia y los bomberos forestales", ha confesado.

En cuanto a las 23 personas que hay desaparecidas, ha aclarado que eso no quiere decir que hayan fallecido. De hecho, ha indicado que entre ellas pueden estar las 12 personas que ya se ha confirmado que han muerto.

Sobre esos fallecimientos, Moreno ha detallado que lo que ocurrió es que no siguieron las recomendaciones de los expertos. "No hicieron caso. Salieron tarde, mal y no cogieron la ruta de seguridad. Se equivocaron y, lamentablemente, terminaron en una ratonera", ha señalado.

Por otro lado, ha destacado que ha tenido una conversación con el rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una conversación cordial para saber si hacía falta mejorar los recursos.

"El equipo técnico no lo ve necesario. Hay 500 efectivos trabajando y tenemos 20 medios aéreos", ha detallado, asegurando que se está haciendo técnica y humanamente "todo lo que se puede".

Ahora, lo que se necesita es que las condiciones meteorológicas cambien, porque de lo contrario va a ser "difícil controlarlo". "Estamos centrados en evitar nuevos fallecimientos", ha destacado.

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