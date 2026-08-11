Le llenan el coche de notas por aparcar mal todos los días: "La última vez que aparcas entre dos huecos, mañana no lo tienes"

"Ella, graciosísima y los que le dejan la nota cada día la quieren más, se está haciendo un grupo de amigos interesante", ironiza Beatriz de Vicente al ver que una joven aparca mal todos los días para desesperación de sus vecinos.

Beatriz de Vicente no da crédito con esta sección de Más Vale Tarde, donde la gente no para de sorprenderla aparcando realmente mal. Si primero una persona ha aparcado en el agua, después otro conductor ha aparcado contra otro choque hasta el punto de que ha tenido que dejarle una nota tras reventarle el capó.

Por último, una joven ha grabado cómo su coche está lleno de notas de los vecinos criticando que aparque mal todos los días. "Amigos, cada día que pasa me van dejando notitas de amor", afirma la chica mientras enseña el coche, lleno de post it en los que le dejan mensajes como "por el bien de todos, busque un aparcamiento correcto" o "la última vez que lo dejas en medio de dos huecos, mañana no lo tienes" y una carita feliz. "Me parto", asegura la chica.

Por su parte, Beatriz de Vicente, que alucina al ver que la joven se lo toma a risa, ironiza: "Ella, graciosísima y los que le dejan la nota cada día la quieren más". "Ella se está haciendo un grupo de amigos interesante", señala la colaboradora de MVT.

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