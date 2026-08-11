Tangana en un partido de baloncesto juvenil: la madre de uno de los agredidos lo denuncia en Más Vale Tarde

El suceso se ha producido en Jerez de los Caballeros, Badajoz. Allí se estaba disputando un partido cuando, al finalizar el mismo, los jugadores han comenzado una pelea a la que, después, se ha sumado gente de la grada.

En un torneo juvenil de baloncesto que se estaba celebrando en Jerez de los Caballeros, Badajoz, se ha producido una tangana que ha implicado tanto a los jugadores como a la afición que estaba viendo el partido.

José Luis Torá cuenta que ha sido la madre de una de las personas que estaba jugando en ese momento la que se ha puesto en contacto con Más Vale Tarde para manifestar su indignación. "Lo que sucedió allí fue de todo menos deportivo", señala el periodista.

Como cuenta, una vez que acabó el partido, los jugadores se empezaron a pelear entre ellos y las personas que estaban en la grada "salta directamente y se pone a pelearse con todo el mundo". "Lo que están denunciando es que nadie de la seguridad de ese pabellón hizo nada por parar la agresión", indica Torá.

"Hay que decir que si hay dos personas de seguridad no se pueden meter en un enjambre humano", señala Beatriz de Vicente. La abogada expone que tampoco se ven a adultos intentando evitar lo que ha sucedido. "Si tu padre salta e insulta a otro, el niño va detrás", expone de Vicente.

Torá indica que se ha producido una denuncia ante la Guardia Civil donde se ha presentado un parte de lesiones "importantes". "Lo que se vive allí es de todo menos deporte", reflexiona el periodista. La Guardia Civil indica que se está investigando el suceso, aunque piden precaución ya que hay menores implicados en la pelea. Beatriz indica que se ha producido una riña tumultuaria y eso hace que se castigue a todos los que han participan.

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