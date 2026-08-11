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Su hija está detenida

Ni la puerta ni las ventanas estaban forzadas: las incógnitas del doble asesinato de Tauste, Zaragoza

Los detalles La hija de los asesinados y su pareja están acusados del doble crimen y a la espera de pasar a disposición judicial.

Ni la puerta ni las ventanas estaban forzadas: las incógnitas del doble asesinato de Tauste, Zaragoza
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En Tauste, Zaragoza, siguen conmocionados por el asesinato del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y el de su mujer. Su hija y su pareja siguen detenidos. Este martes hemos conocido que ni la puerta ni las ventanas estaban forzadas, no habían robado nada y eso llevó a la Guardia Civil a sospechar del entorno cercano. La gran pregunta ahora es el móvil, por qué habría matado a sus padres.

Ambos llevaban 43 años de casados y no tenían ningún enemigo conocido, hasta ahora. A Javier Sánchez y Esther Latorre los habría matado una de sus hijas. Carlota, la mayor, de 36 años.

Desde hace 24 horas, ella y su novio, Luis Carlos, colombiano de 30, están en el cuartel de Zaragoza, acusados del doble crimen y a la espera de pasar a disposición judicial.

Pero aún se desconoce el porqué. Todo apunta a una relación complicada. Marta Abengoechea Coordinadora de IU Aragón y amiga de la pareja, ha asegurado a laSexta que sabe "por lo que ha trascendido que tenían problemas". "Pero en realidad yo les conocía a ellos", ha matizado.

La ausencia de Carlota en el velatorio levantó aún más sospechas. También el posicionamiento de sus teléfonos móviles. La Guardia Civil los detuvo en su piso, a 40 minutos, en Zaragoza capital. Allí también han buscado el arma. A Javier y a Esther los apuñalaron. "La gente está consternada y ayer hasta que conocimos la noticia había una psicosis en mi pueblo", ha asegurado el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés.

Mientras, Criminalística sigue en el escenario del crimen, en la casa de Tauste, Zaragoza, donde el sábado hallaron muerto al matrimonio tras faltar a una comida familiar. Ella, apuñalada en las escaleras. Él, en la cama.

Ni las puertas ni las ventanas estaban forzadas. Por eso, la investigación se centró en el entorno de estos dos activos miembros del feminismo y sindicalismo agrario.

"A cualquiera que les preguntes, eran una gente buena buena de verdad", cuenta Marta Abengoechea. Implicados y muy queridos en la zona, en Tauste, Zaragoza, han decretado tres días de luto oficial.

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