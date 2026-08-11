Los vecinos de El Vendrell (Tarragona) se hartan: denuncian peleas constantes, alboroto y hasta incendios

Piden al Ayuntamiento y a la Policía que les escuchen porque se encuentran en un "sinvivir" por los actos vandálicos de los clientes de los locales bajo sus casas.

Los vecinos de El Vendrell, en Tarragona, están hartos. Han denunciado en el teléfono de Más Vale Tarde el alboroto, las peleas constantes y hasta algún incendio de día y de noche por parte de los clientes de un bar.

Un equipo de laSexta se ha desplazado hasta el barrio de la localidad para conocer exactamente cómo es la vida de los vecinos teniendo bajo sus casas locales que les hacen la vida imposible.

Es una pelea detrás de otra, droga, amenazas y altercados en plena calle. Es la situación que se vive día a día en un barrio de El Vendrell. "Y si tú sales a la ventana y les dices, 'por favor, no hagan ruido', pues ya me dicen 'Tú cállate, sudaca de mierda, colombiana de mierda'", ha explicado Xiomara Pérez, una vecina del barrio.

Con el equipo de laSexta presente se produce una detención por droga a las 11:00. "Un coche de secreta se ha parado y había detenido a uno de los individuos del bar que estaba vendiendo droga en la calle", ha contado otro vecino.

"Este bar venían cerrando a las 03:00, 03:30. No venden alcohol, no venden comidas, solo té. ¿En qué cabeza cabe tener ese bar abierto a esas horas?", ha remarcado Pérez.

Aquí la tranquilidad brilla por su ausencia. "Sin vivir de día y sin dormir de noche. De día, trapicheos y los gritos a todas horas, y de noche siguen los gritos", han agregado.

Ante esta situación recurren a los cuerpos de seguridad. "A la Policía esta semana hemos llamado cuatro veces, tres al 112, pero el 112 cuando le dices que están haciendo ruido y tal como que no se lo toma muy en serio", ha relatado otro vecino.

La situación les obliga a convivir con el miedo y la incertidumbre de no saber qué se encontrarán al salir de casa. Por eso, piden "que se les haga caso, que esta es una situación grave, es prioritaria y tiene que resolverse ya", ha resaltado Mónica Calvo, de la plataforma de afectados.

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