Pobreza vacacional: uno de cada cinco españoles no puede permitirse viajar ni una semana

Ni una sola semana sin poder marcharse de vacaciones en verano. Es, según un estudio, la realidad de uno de cada cinco españoles. No pueden asumir los altos precios de los billetes y hoteles en julio y agosto. Es lo que se conoce como "pobreza vacacional" y España es uno de los países que más la sufren en Europa.

Llega el 16 de julio. El cambio de quincena que supone, para muchos, el inicio del periodo más esperado cada año: las vacaciones. Aunque la realidad nos muestra que, en nuestro país, hay demasiadas personas que no pueden viajar, salir de sus casas para descansar durante el verano. "Nos vamos a Torremolinos una semanita", nos cuenta un señor que reconoce que "el año pasado no pudimos, pero este sí que vamos".

Y es que, cada vez hay más gente que tiene que apretarse el cinturón. "El año pasado estuve dos semanas y este año una". "Una semana al Camino de Santiago. No hacemos viajes de gran coste económico", explica un padre de familia.

Porque, el 18% de los trabajadores no puede permitirse una semana y los que sí, ya tienen sus trucos. Es el caso de este hombre, que nos cuenta que anticiparse es la clave: "Reservamos un año antes y están los precios más baratos". Aunque este no es el único consejo para poder encontrar unas vacaciones económicas. "Salir a sitios baratos a comer y luego mucho apartamento. Comer en casa desayunar en casa", relata un joven.

Los precios están por las nubes y este verano a muchos les ha tocado cambiar de planes. "El año pasado me fui a México", pero ahora "están caros", reconoce esta chica. Una idea, la del encarecimiento de todo que apoyan otros relatos. "Llevamos cinco años consecutivos yendo al mismo hotel y este año es inviable. Está a 3.200 euros la semana", lamenta una de las personas que empiezan a notar aquello de la "pobreza vacacional".

Y claro, las cuentas no salen. Porque "si se ingresa lo mismo, y todo es más caro, es economía pura". Nunca mejor dicho y, por eso, muchos españoles han apostado por pasar las vacaciones en el pueblo y tirando de ventilador. "Este año me voy más días al pueblo, porque el año pasado, sí que me hice un viaje fuera. Pero este año me quedo en España", nos cuentan. Ya que lo importante es salir, aunque sea a dar una vuelta.