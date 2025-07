Torre-Pacheco respira tras el pinchazo de la segunda convocatoria ultra de "cacería" al migrante

En Torre-Pacheco, la convocatoria de grupos ultraderechistas para una "caza al magrebí" ha perdido fuerza, con escasa asistencia en su sexta noche. Este miércoles, la plaza del municipio murciano estuvo prácticamente desierta, con más periodistas que manifestantes, y una reducida presencia policial. Las concentraciones, convocadas del 15 al 17 de julio en protesta por la agresión a un vecino de 68 años por tres jóvenes marroquíes, no han tenido el impacto esperado. Uno de los detenidos por la agresión, acusado de omisión de socorro, afirmó a laSexta que intervino para evitar que el anciano perdiera la vida. A pesar de la calma actual, el barrio de San Antonio sigue vigilado por la Guardia Civil, con un dispositivo de seguridad que ha resultado en 14 detenciones y un centenar de identificados.

Lo que iba a ser una "caza al magrebí" sin precedentes en Torre-Pacheco, poco a poco se ha ido desinflando. Tanto, que ha sido la segunda noche de pinchazo para los ultraderechistas.

Si este martes tan solo acudieron un centenar de personas a la convocatoria racista, este miércoles, la que sería la sexta noche de "cacería", apenas se ha visto a gente en la plaza de la población murciana, donde sobre todo había periodistas. En esta concentración ultra se ha respirado calma total. Tampoco ha habido mucha presencia policial, como sí la hubo el día anterior para intentar contener eventuales altercados violentos.

Los grupos ultras habían convocado en redes sociales tres días de concentraciones, el 15, 16 y 17 de julio, para visibilizar su repulsa a los migrantes y lanzar una "cacería" contra ellos. La convocatoria se produjo en protesta por la agresión a un vecino de 68 años, supuestamente a manos de tres jóvenes de origen marroquí que ya han sido detenidos.

Este miércoles laSexta ha podido hablar con uno de los implicados en la agresión a Domingo, uno de los jóvenes que fue detenido por la Policía acusado de la brutal paliza al anciano. Aunque no se le señala como autor material de los golpes, sí que se le detuvo por no haber ayudado a la víctima y por no parar a su amigo, que ya está en prisión, acusado de omisión de socorro y de encubrimiento.

Este joven le ha explicado a laSexta que realmente él no pegó a Domingo, que si no llega a mediar, "el anciano habría perdido la vida". Es más, según ha explicado, en ningún momento tocó a la víctima. Mantiene que si no llega a actuar y a interponerse entre el detenido, "el verdadero agresor", y el anciano, le habría matado ese día, en la calle.

Precisamente esta agresión desencadenó los disturbios de corte racista en un municipio de 41.000 habitantes y con un 30% de población migrante, muchos de ellos de procedencia marroquí y con epicentro en el barrio de San Antonio, que pese a la tranquilidad de este miércoles sigue fuertemente custodiado por efectivos de la Guardia Civil.

Unos 140 agentes del instituto armado y de la policía local forman parte del intenso dispositivo de seguridad tanto en el casco urbano como en los accesos por carretera a Torre-Pacheco, que en la última semana se ha saldado con 14 detenidos y un centenar de identificados.