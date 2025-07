¿Un reto viral para divertirse?: las incógnitas en torno a la brutal paliza a Domingo que desató los disturbios en Torre-Pacheco

La agresión a Domingo, que provocó protestas y disturbios racistas en Torre-Pacheco, sigue rodeada de incógnitas. Tres jóvenes magrebíes, de entre 19 y 21 años, fueron detenidos por el incidente, aunque no son de la localidad. Mariola Guevara, delegada del Gobierno en Murcia, comentó que se desconoce por qué estaban en Torre-Pacheco. Uno de los detenidos está en prisión provisional sin fianza, mientras que los otros dos están en libertad provisional. Aunque se les acusa de lesiones, no se entiende el motivo de la agresión, ya que no robaron nada a Domingo. La investigación continúa para determinar si fue un reto viral llamado Happy Slapping.