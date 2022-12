Los vecinos de la localidad vallisoletana de Traspinedo se han vuelto a concentrar este domingo para pedir justicia y apoyar a la familia de Esther López, la joven que desapareció en la madrugada del 13 de enero y cuyo cuerpo sin vida se encontró el 5 de febrero en una cuneta de este municipio.

Iria Arranz, amiga de la fallecida, ha afeado públicamente que mientras los allegados de Esther "no salen de casa por el temor y la angustia" de encontrarse con el sospechos, tanto él como "su familia se pasean sin ningún pudor mirándonos altivos". Arranz ha asegurado que "nadie" entiende como el principal sospechoso "sigue campando por el municipio", y ha llegado a afirmar que una persona así es "un psicópata, una persona narcisista, que no siente empatía hacia el sufrimiento ajeno".

Cerca de 70 personas han aguantado la densa lluvia y solo han roto su silencio para corear "¡Justicia para Esther!" o "No estáis solos" y para aplaudir las intervenciones de los familiares de la fallecida. Sara, prima de Esther López, ha lamentado "el inimaginable dolor y el incalculable pesar" de los allegados de la fallecida, para reconocer que le "choca y le parte el alma" ver la imagen de Esther "junto a la de Diana Quer, Manuela Chavero, Marta del Castilla y Laura Luelmo".

"Fuiste un cobarde en la madrugada del 13 de enero, porque no hay nadie más cobarde que tú" ha afirmado en referencia al sospechoso, al que le ha deseado "miedo y soledad". En su intervención, la prima de Esther López ha pedido a su familia que mantenga la fuerza para que no caiga y has trasladado su apoyo y agradecimiento a la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en la investigación.

La manifestación ha sido convocada por el propio Ayuntamiento a petición de la familia. El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha anunciado que "el próximo mes, si nada cambia, aquí seguirán" para pedir justicia por la joven de "la eterna sonrisa".