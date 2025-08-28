Una ladrona octogenaria, condenada a prisión por varios robos en pisos turísticos de Málaga

Los detalles La anciana recurría al método del 'resbalón', que consiste en deslizar un objeto delgado y flexible, como una tarjeta o un plástico, entre el marco de la puerta y el pestillo, para abrir las puertas cerradas sin llave. Gracias a ello, consiguió entrar hasta en cinco viviendas vacacionales.

Una mujer de 81 años ha sido detenida por la Policía Nacional en Málaga y ha ingresado en prisión como supuesta autora de cinco delitos de robo con fuerza en pisos turísticos del centro de la ciudad. La octogenaria utilizaba recortes de plástico para abrir las cerraduras mediante el método del "resbalón", que consiste en deslizar un objeto delgado y flexible, como una tarjeta o recorte de plástico, entre el marco de la puerta y el pestillo. Este truco es efectivo, solamente, en puertas cerradas sin llave.

La sospechosa, que los investigadores consideran una ladrona "histórica" en robos en viviendas, aprovechaba su apariencia "frágil y afable" para adentrarse en edificios sin levantar sospechas, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

En la mayoría de las ocasiones, las víctimas, que se hallaban de turismo en la ciudad, denunciaban la sustracción de algunas de sus pertenencias del interior de pisos turísticos, algo que sembraba "dudas" entre los perjudicados sobre las cómo se habría producido del robo. La mujer, que tiene un largo historial de delitos, buscaba dinero en efectivo y joyas. Además, si algún vecino la descubría en los edificios, alegaba haberse equivocado de puerta "por despiste" o fingía ser la limpiadora de las instalaciones.

Su detención se produjo después de que uno de los huéspedes entrase en el apartamento turístico y diese la voz de alarma. Los agentes, en el momento del arresto, le confiscaron los recortes de plástico, que corresponden a la carta de un restaurante, que utilizaba presuntamente para forzar las cerraduras.