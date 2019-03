La realidad de los abuelos esclavos: sólo una de cada nueve personas mayores cuida a sus nietos por decisión propia

Alfonso para cuidar a un nieto de cada hija les lleva al parque. Y aunque dice que no es su caso, reconoce la figura del abuelo esclavo. "Hablo con gente y me dicen, 'salía de viaje, ya no puedo, me tengo que quedar con los nietos'", relata Alfonso.

"El abuelo esclavo es el que no puede preguntar si se queda con los nietos, que siente que no tiene tiempo para él", explica Sonia Díaz, socióloga del Proyecto de la Asociación SIENA.

Otra abuela tampoco se reconoce esclava. La encontramos con la nieta en el parque, pero si le preguntamos qué estaría haciendo, sin nieta, suspira. "Los abuelos esclavos no se reconocen", aclara la socióloga Sonia Díaz.

Uno de cada cuatro abuelos españoles se quedan con su nieto un día tras otro. "Yo no hago más que ver a abuelos con carritos y biberones en la Gran Vía y pienso, cuándo se divierten estos señores", afirma una mujer. Sólo uno de cada diez abuelos lo hacen porque quieren.