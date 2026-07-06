La Justicia ordena reabrir la investigación por la muerte de Haitam: pide tener en cuenta los vídeos en los que se ven golpes y descargas por parte de la Policía

Los detalles Solicita que se entregue al forense del Instituto de Medicina Legal las imágenes de la intervención policial junto con informes periciales para determinar si en el fallecimiento pudo influir la actuación policial.

En diciembre de 2025, la Policía redujo con una pistola táser a Mohamed Haitam M. en Torremolinos, Málaga, quien falleció poco después. Inicialmente, el caso fue archivado al atribuir su muerte al consumo de drogas. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha reabierto el caso, solicitando nuevos informes forenses que consideren los vídeos que muestran golpes y descargas por parte de los agentes. La resolución judicial cuestiona la causa de muerte, sugiriendo que pudo influir la actuación policial, y ha pedido tomar declaración a peritos para esclarecer los hechos. La familia sostiene que la presión ejercida durante el arresto limitó la respiración de Haitam, contribuyendo a su fallecimiento.

En diciembre de 2025 la Policía redujo con una pistola táser a Mohamed Haitam M. en Torremolinos, Málaga. Justo después fallecía. Una jueza archivó el caso al considerar que la muerte de Haitam se debía al consumo de drogas. Ahora, la Audiencia Provincial ha reabierto el caso y ha pedido nuevos informes forenses que tengan en cuenta los vídeos en los que se ven golpes y descargas por parte de los agentes.

El juzgado ha decidido así anular el sobreseimiento del caso y ha solicitado practicar diversas diligencias de investigación. El auto judicial, al que ha tenido acceso laSexta, ha estimado el recurso de apelación de la acusación particular, revoca dos autos de febrero y abril pasados y ha pedido a la instructora de la causa que se pronuncie de forma motivada sobre las diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones particulares.

En la resolución se solicita que se entregue al forense del Instituto de Medicina Legal las imágenes de la intervención policial junto con informes periciales aportados por la acusación particular para efectuar un informe complementario que determine si en el fallecimiento, ocurrido el pasado 7 de diciembre en un locutorio, pudo influir la actuación policial, como sostiene el perito de la referida acusación. También ha reclamado la Audiencia que se tome declaración a dos peritos para un mayor esclarecimiento de los hechos.

En el texto judicial se indica que la instructora acordó el sobreseimiento en base al informe de autopsia que concluyó que "la causa inmediata de la muerte fue una reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas" y que el motivo fundamental del fallecimiento "fue delirio agitado sobre la base de un corazón patológico".

19 lesiones

En ese informe se describen 19 lesiones de violencia, "y ninguna de ellas hace referencia a la lesión que presentaba" Haitam en la zona cervical posterior derecha, "que se describe en el episodio de urgencias que se acompaña al recurso", según la resolución. Indica que las acusaciones particulares aportaron informes periciales y que uno de ellos concluyó, tras analizar varios factores de los niveles de sustancias detectados, que "la causa del fallecimiento no es atribuible a la toxicidad de las sustancias ingeridas", sino a los "factores estresores externos durante la actuación policial".

La resolución ha añadido que otro informe describe "86 lesiones externas objetivables, las cuales considera que se han causado en un lapso temporal cercano al fallecimiento". Apunta también que la autopsia concluye que falleció por parada cardiorespiratoria secundaria a una "insuficiencia cardiorespiratoria como consecuencia de un pluritraumatismo" con sujeción, inmovilización y "presión elevada a nivel de cuello tórax y de las cuatro extremidades con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas".

"En estos supuestos de fallecimiento de una persona durante una intervención policial, estando el mismo ya retenido por los agentes, requiere un investigación profunda y efectiva de los hechos para despejar cualquier duda sobre la actuación policial", según la Audiencia. El informe de autopsia, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos en su día, lo efectuó el Instituto de Medicina Legal de Málaga y contó con la participación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La familia de Haitam mantuvo que no habría muerto si no se le hubiera causado "tanta presión" en el cuello y tórax durante el arresto, al considerar que limitaba su respiración. El informe de un perito que aportó la familia añadía que, tras esa "presión", se produjo la parada respiratoria y la parada cardíaca, y que "las arritmias de la táser" las fomentaron aún más.

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