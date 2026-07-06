Fin de la polémica por las gárgolas "sodomizadas" en Santiago: la Xunta ordena quitar los caños de las estatuas del Hostal de los Reyes Católicos

Los detalles La polémica comenzó hace tres meses. En los trabajos de rehabilitación del hostal se instalaron tubos de cobre en las 18 gárgolas que dan a esta plaza del Obradoiro. El objetivo era mejorar la evacuación del agua de la lluvia y evitar filtraciones.

La gárgola del Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela será liberada de un tubo de cobre que ha generado numerosas protestas por su impacto visual. La instalación, realizada durante trabajos de rehabilitación, buscaba mejorar la evacuación del agua de lluvia, pero fue criticada por su estética. La Xunta de Galicia ha exigido su eliminación inmediata, especialmente en la gárgola con forma humana que ha suscitado mayor controversia. El arquitecto responsable defiende la solución como la más eficaz tras un estudio exhaustivo. Sin embargo, tiene 25 días para encontrar una alternativa. La reforma total del hostal está valorada en once millones de euros.

La gárgola del emblemático Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela se liberará de ese tubo que tantas protestas ha generado, sobre todo, por el efecto visual que provoca. La Xunta ha pedido que se corte, que se elimine. Se instalaron como solución para desaguar, pero ha convertido a la gárgola en algo extraño. Incluso hay quien asegura que parece una gárgola sodomizada. Ahora, está por ver qué pasa con el resto.

La catedral de Santiago ya no es la única que sale en todas las fotos en la Plaza del Obradoiro. Las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos también tienen protagonismo mientras los turistas se echan las manos a la cabeza. "Si los arquitectos de antes lo hacían bien, ¿cómo ahora hacen estas barbaridades?", se preguntan.

La polémica comenzó hace tres meses. En los trabajos de rehabilitación del hostal se instalaron tubos de cobre en las 18 gárgolas que dan a esta plaza del Obradoiro. El objetivo era mejorar la evacuación del agua de la lluvia y evitar filtraciones.

Pero no a todo el mundo le gustó esta solución. "Estéticamente no queda bien, pero bueno, tiene su utilidad", opinan unos. "No es estético, es un poco ofensivo", es la opinión de otros.

La Xunta de Galicia no quiere esperar más. Ha exigido que, de inmediato, se elimine esta lanza que afea una de las gárgolas. "Solo cuando la sociedad civil se ha movilizado, entonces es cuando se han acordado de que esto había que revisarlo", ha explicado Roberto Almuiña, de la Asociación Vecinos Fonseca.

Han empezado por la que más controversia ha generado: la única con forma humana y que ya dicen que ha sido sodomizada. "Estéticamente, no me parece la mejor solución para una plaza que es la más importante", se quejan los vecinos.

El arquitecto se defiende

Sin embargo, el arquitecto responsable de la aplicación de estos caños de desagüe ha defendido que las lanzas han sido la solución más eficaz y viable posible. Que se adoptó tras un largo estudio.

"Si hay unas normas, son iguales para todos; se llame Turespaña o Ministerio, es igual", exigen desde la Asociación Vecinos Fonseca. Ahora la Xunta le ha puesto al arquitecto una fecha límite para que busque otra solución: tiene 25 días. La reforma, mucho más amplia, está valorada en once millones de euros.

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