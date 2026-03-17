Investigan la muerte de un hombre en Torremolinos tras recibir ocho descargas de táser de la Policía: "Ya está muerto, ¿no?"

Los detalles Los agentes redujeron a un hombre en un locutorio con pistolas táser a pesar de que él no se resistió en ningún momento y se mostró colaborativo con la Policía.

Haitam, un hombre de 35 años, falleció tras recibir ocho descargas de pistolas táser por parte de la Policía en un locutorio de Torremolinos. En el vídeo del incidente, se observa que Haitam no se resiste y colabora con los agentes, quienes llegaron al lugar por un aviso de robo. Haitam explicó que solo buscaba un cargador para su móvil, negando cualquier intención de robo. A pesar de su actitud cooperativa, seis policías lo redujeron con fuerza excesiva, aplicándole descargas eléctricas que resultaron fatales. La familia ha denunciado abuso policial y el caso está siendo investigado. Haitam era padre de un niño de siete años.

Haitam, un hombre de 35 años, murió después de que la Policía le intentase reducir con ocho descargas de pistolas táser. En el vídeo se puede ver cómo él no se resiste en ningún momento y se muestra colaborativo con los agentes. La familia ha denunciado abuso policial.

En las imágenes se aprecia cómo ni se enfrenta a los agentes, ni se pone violento cuando la Policía llega a un locutorio de Torremolinos por un aviso de robo. Haitam les explica que no ha entrado a robar, que solo quiere un cargador para su móvil.

"Lleva unas tijeras", se le escucha decir a uno de los policías. Sin embargo, él le dice que no, y le enseña cómo está solo cargando su móvil.

Haitam es incapaz de anticipar lo que sucederá en unos minutos. "Voy a colaborar, no quiero morir", se le escucha decirle a los agentes. A pesar de que se muestra colaborativo, seis policías le reducen cruelmente.

Las cámaras de seguridad del locutorio y las que llevan los propios policías graban cómo le dan varias descargas eléctricas con una pistola táser. Al menos, ocho sacudidas que lo dejan inmóvil en el suelo mientras uno de ellos ejerciendo presión sobre sus piernas.

Unos agónicos minutos que acaban con su vida. "Bueno, ya ha muerto, ¿no?", pregunta uno de los agentes.

La Policía de Málaga no ha querido dar su versión. Los hechos se investigan como un posible caso de abuso policial. "Todo se está judicializando, va a ser determinante la autopsia", explica Carlos Quero, portavoz policial UFP. Haitam tenía 35 años y era padre de un niño de siete años.

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