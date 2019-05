Una jueza ve indicios de tortura por parte la Policía en el CIE de Aluche: "Se da un trato degradante"

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid considera que hay indicios de torturas por parte de la Policía Nacional contra los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche.

Los migrantes fueron cacheados bajo la lluvia y en un "clima intimidatorio". Así lo defiende la magistrada tras visionar las cámaras de seguridad. La jueza considera que las imágenes tomadas permiten comprobar "trato degradante" hacia los internos.

"Trato degradante" a los migrantes: obligados a estar bajo la lluvia durante media hora

Relata que fueron obligados a estar media hora bajo la lluvia en un día con bajas temperaturas por un cacheo en el patio con un "elevado número de efectivos policiales uniformados, con cascos y defensas" que generaban "un evidente clima intimidatorio sin que se hayan apreciado causas para justificar dicha medida".

Los agentes "han podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones", señala un auto que recuerda además que los CIE son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario".

El "infierno" de vivir en el CIE de Aluche: "Es peor que una cárcel"

No es la primera vez que se denuncia la situación del CIE de Aluche. Alberto, que permaneció 60 días en el centro, contó a laSexta Noticias la paliza que un chico marroquí sufrió por parte de los policías del centro.

"Un día cogieron a un chico marroquí unos cinco o seis policías y le maltrataron, y le dejaron porque le veían medio muerto", relata.

Alberto denunció que el CIE era "peor que una cárcel" y explicó el protocolo que siguieron los agentes el día de su ingreso: "Me dieron una colchoneta y me subieron a la segunda planta y me dieron un número y me dijeron 'tu nombre ya no existe, olvídate de tu nombre'".

Varias ONG llevan muchos años luchando por cambiar la situación en el centro. Insisten en que "la ley contempla que el internamiento debería ser una medida absolutamente puntual". Sin embargo, apuntan que en España es que "el internamiento se ha convertido en la práctica regular", asegura Estrella Galán, miembro de CEAR.