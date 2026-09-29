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El juez señala que el arquitecto muerto Josep Juanpere y su pareja tenían una relación "tensa"

El contexto La muerte de Juanpere se consideró natural, pero el caso dio un giro con la detención la semana pasada de su pareja, investigada por presunto homicidio.

El arquitecto Josep Juanpere El arquitecto Josep JuanperelaSexta
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La relación entre el arquitecto catalán Josep Juanpere y su pareja era "ciertamente tensa", según señala el juez en un auto al que ha accedido 'El País' en exclusiva. La pareja de Juanpere fue detenida por el presunto homicidio del arquitecto y posteriormente fue puesta en libertad provisional tras pagar la fianza de 80.000 euros.

Juanpere, de 64 años, murió en su casa de Baqueira (Lleida) el pasado 26 de diciembre, donde se encontraba con su pareja, Belén. En un primer momento se consideró una muerte natural, pero ahora el foco está puesto en su pareja que nunca llamó a Emergencias. Quien pidió ayuda fue el sobrino del arquitecto, que fue a verle tras horas intentando con él.

Según el auto judicial al que ha accedido 'El País', además del hecho de que no pidiese ayuda, entre los incidios que hicieron poner el foco en la mujer está una declaración que hizo la mujer cuando entraron los servicios de Emergencia al domicilio.

La mujer fue encontrada muy nerviosa junto al cuerpo de Juanpere y, según esgrime el escrito del juez y expone el citado diario, afirmó que "me quería casar con él y él no quería casarse".

De momento, los Mossos d'Esquadra mantienen el secreto de sumario en torno a este caso y a los registros que se han producido tanto en Madrid como en Málaga.

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