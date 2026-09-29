La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para localizar a los autores del crimen de Galapagar: mataron a una mujer de 80 años a golpes

El crimen ocurrió el 6 de mayo, cuando tres personas entraron en una vivienda y, después de atar y amordazar a una mujer de 80 años, la mataron a golpes. La Guardia Civil pierde su rastro en una gasolinera cercana y ahora pide ayuda por si alguien vio algo.

La Guardia Civil pide ayuda ciudadana para resolver el crimen de Galapagar. Ocurrió el 6 de mayo, cuando tres personas entraron en una vivienda de madrugada y mataron a golpes a una señora de 80 años, a la que ataron, amordazaron y dieron una paliza. Buscaban una caja fuerte y huyeron de ahí.

La Guardia Civil nunca los localizó y ahora ha realizado una reconstrucción con drones y perros en la zona. Saben que los asesinos escaparon por un sendero cercano al río Guadarrama, hasta que se les pierde la pista en una gasolinera. Ahora piden la colaboración ciudadana por si alguien vio algo esa noche.

De momento, los guardias civiles cuentan con unas colillas y las imágenes de los sospechosos cerca de la gasolinera. Con este llamamiento, esperan que alguien pueda hacer memoria y aportar algún dato clave.

La víctima era la heredera de una conocida familia de empresarios, propietarios de los centenarios almacenes Pontejos.

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