Detectan 13 nuevos casos de peste porcina en Cataluña, dos de ellos fuera de la zona cero

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, informó sobre 13 nuevos casos de peste porcina africana, dos de los cuales están fuera del radio inicial de 6 kilómetros. Estos casos se detectaron en una urbanización de Molins de Rei, por lo que este municipio y El Papiol entran en la zona de riesgo. Aunque el foco no afecta a granjas, se reforzarán cercados y batidas en un radio de 20 kilómetros. Se prohíbe alimentar a los jabalíes y manipular elementos de contención. La Generalitat amplió el dispositivo de vigilancia a 14 localidades y ya son 155 jabalíes infectados en Cataluña.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que se han detectado 13 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) y que dos de ellos estaban fuera del radio inicial de 6 kilómetros.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que estos dos nuevos casos se han detectado en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), por lo que este municipio y el colindante El Papiol entran en la zona de riesgo.

Asimismo, ha señalado que el nuevo foco no afecta a ninguna granja y que se reforzarán los cercados perimetrales en la N-II y la B-23, así como las batidas en el radio de 20 kilómetros alrededor de los casos detectados.

Los nuevos casos se han localizados a dos kilómetros de la zona de alto riesgo, y la entrada en este radio implica el cierre total del acceso al medio natural y la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales.

Además, se prohíbe alimentar a los jabalíes y cualquier actividad que pueda provocar el acercamiento o dispersión de estos animales.

La Generalitat también prohíbe manipular o retirar los elementos de contención y control biológico y pide que se llame al 112 si se encuentra un jabalí muerto o moribundo.

Amplían el dispositivo

El Govern también ha ampliado el dispositivo de actuación en consonancia con la mayor zona de riesgo, que llega a 14 localidades, lo que incluye un refuerzo de los dispositivos de vigilancia.

Mantiene activo el dispositivo de seguridad y desde la semana pasada se realizan capturas en colaboración con los ayuntamientos y los colectivos de cazadores, que se intensificarán esta semana.

Ordeig ha pedido "no bajar la guardia" y seguir las indicaciones de los expertos para evitar que la enfermedad se expanda a nuevas zonas.

Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a finales del pasado noviembre.

