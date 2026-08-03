Un vecino de Basurto denuncia que lleva dos años recibiendo perdigones en su casa ante la inacción de la Ertzaintza

Los detalles La última vez que Juan Carlos Quintana recibió un perdigonazo en su ventana fue el pasado 22 de julio. Aunque la persiana estaba cerrada, el perdigón la atravesó, dio contra un espejo y pasó a escasos centímetros de su hijo.

Una familia de Basurto, en Bilbao, reciben disparos de perdigones en su vivienda desde hace dos años. El primer ataque fue en 2024 y, desde entonces, han ido recibiendo más. El más grave fue hace unos días cuando el proyectil impactaba a escasos centímetros de su hijo, que estaba dentro de una vivienda. Alguien está disparando de forma aleatoria a esa ventana.

La última vez que Juan Carlos Quintana recibió un perdigonazo en su ventana fue el 22 de julio. Juan Carlos estaba con su hijo y, aunque la persiana permanecía cerrada, la atravesó, dio contra un espejo y le pasó a escasos centímetros. Le podría haber dado en la cara, en los ojos... Entonces Juan Carlos no puede más y lo ha vuelto a denunciar a la Ertzaintza.

Aunque la Ertzaintza conoce el caso y lo está investigando, de momento no hay avances en la investigación. Juan Carlos se queja de inacción y ha querido denunciar los hechos en Más Vale Tarde: "Desde el año 2024 ha habido ya otras tres denuncias y no han hecho nada de momento. No han ido más allá de ir a mi casa a mirar qué es lo que ha pasado. Poner la denuncia me sirve solamente para que el seguro me cambie los cristales, nada más. Mirar a ver qué trayectoria, de qué vivienda puede venir... No lo han hecho", asegura.

La Ertaintza dice que son cosas materiales. El primer ataque fue en 2024 y, desde entonces, han ido recibiendo más. El más grave fue hace unos días cuando el proyectil impactaba a escasos centímetros de su hijo, que estaba dentro de una vivienda.

"Alguien está disparando de forma aleatoria a esa ventana, a ese lugar, además tiene ya medida prácticamente la trayectoria, que es descendiente y va de izquierda a derecha, es decir, que siempre es la misma", explica Quintana en Más Vale Tarde.

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