Activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios de Zamora por el incendio en una planta de residuos

Los detalles Las autoridades han enviado un mensaje ES-Alert a la población de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos. Se pide evitar las actividades al aire libre y alejarse de la zona de riesgo.

El incendio declarado en una planta de residuos de Roales del Pan, Zamora, ha generado una alerta por nube tóxica en cuatro municipios cercanos, sin causar heridos. La emergencia ha activado una alerta ES-Alert, recomendando a la población evitar actividades al aire libre y mantenerse alejada de las zonas afectadas en Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos. El fuego, que se originó en una nave de la empresa Zaresa, ha afectado las instalaciones exteriores y ha obligado a cortar un carril de la A-11. En la extinción participan bomberos del Consorcio Provincial y del Ayuntamiento, junto a personal de la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio que se ha declarado poco antes de las 14:00 horas de este lunes en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora), que inicialmente no ha dejado heridos, ha activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios cercanos a la capital zamorana y ha provocado problemas de tráfico en la autovía del Duero (A-11).

El riesgo por nube tóxica ha obligado a activar una alerta ES-Alert a parte de la población en la que se advierte de la necesidad de evitar actividades al aire libre y que se mantenga alejada de las zonas de riesgo en los municipios zamoranos de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Además, debido a que el fuego se extiende hacia la autovía A-11 se ha procedido al corte de uno de los carriles de esa vía en sentido Portugal a la altura del kilómetro 463, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.

El incendio, según dichas fuentes, se ha producido en una nave de tratamiento de residuos de la empresa Zaresa, sin que se hayan producido daños personales. El fuego se extiende por la nave y por las instalaciones exteriores de la industria de reciclaje.

En las tareas de extinción trabajan los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento, además de personal de extinción de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, que ha movilizado un agente medioambiental, una brigada y una autobomba.

El Ayuntamiento de Zamora ha informado de que la magnitud del incendio ha obligado a movilizar bomberos fuera de servicio que se sumarán a los dos vehículos ligeros, dos autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala y ocho efectivos que trabajan ya en la zona.

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