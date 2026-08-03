Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

No hay víctimas

Activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios de Zamora por el incendio en una planta de residuos

Los detalles Las autoridades han enviado un mensaje ES-Alert a la población de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos. Se pide evitar las actividades al aire libre y alejarse de la zona de riesgo.

Incendio en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora). Incendio en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora).lasexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El incendio que se ha declarado poco antes de las 14:00 horas de este lunes en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora), que inicialmente no ha dejado heridos, ha activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios cercanos a la capital zamorana y ha provocado problemas de tráfico en la autovía del Duero (A-11).

El riesgo por nube tóxica ha obligado a activar una alerta ES-Alert a parte de la población en la que se advierte de la necesidad de evitar actividades al aire libre y que se mantenga alejada de las zonas de riesgo en los municipios zamoranos de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Además, debido a que el fuego se extiende hacia la autovía A-11 se ha procedido al corte de uno de los carriles de esa vía en sentido Portugal a la altura del kilómetro 463, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.

El incendio, según dichas fuentes, se ha producido en una nave de tratamiento de residuos de la empresa Zaresa, sin que se hayan producido daños personales. El fuego se extiende por la nave y por las instalaciones exteriores de la industria de reciclaje.

En las tareas de extinción trabajan los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento, además de personal de extinción de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, que ha movilizado un agente medioambiental, una brigada y una autobomba.

El Ayuntamiento de Zamora ha informado de que la magnitud del incendio ha obligado a movilizar bomberos fuera de servicio que se sumarán a los dos vehículos ligeros, dos autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala y ocho efectivos que trabajan ya en la zona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP