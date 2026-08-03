El detenido por un crimen en 2020 en Coín (Málaga) confiesa haber descuartizado y ocultado el cadáver

Los detalles La investigación se remonta a 2025, cuando unos operarios municipales de Alhaurín de la Torre hallaron un cráneo humano envuelto en una bolsa en el interior de una arqueta en la urbanización Pinos de Alhaurín.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del homicidio de un vecino de Coín, desaparecido en 2020, tras hallar parte de su cuerpo en Alhaurín de la Torre. El detenido confesó haber matado a la víctima en su domicilio, descuartizar el cadáver y dispersar los restos. La investigación, llamada Operación Capibara, comenzó en 2025 cuando se encontró un cráneo en Alhaurín. Pruebas genéticas confirmaron la identidad del desaparecido. La investigación se centró en el entorno de la víctima, llevando a la detención del sospechoso, quien ayudó a localizar más restos. Un juzgado ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza.

El detenido como presunto autor del homicidio de un vecino de Coín (Málaga) desaparecido en 2020, y del que fueron encontrados parte de su cuerpo la pasada semana en un camino de la localidad de Alhaurín de la Torre, confesó haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio en Coín, descuartizar el cadáver y posteriormente trasladar los restos a diversos puntos del otro municipio mencionado.

Así lo han informado desde la Guardia Civil a través de una nota, en la que han indicado que la desaparición del hombre, vecino de Coín de 59 años, fue denunciada en 2020 y desde entonces la investigación ha permitido esclarecer los hechos y localizar nuevos restos óseos relacionados con el caso.

El origen de la investigación, denominada Operación Capibara, se remonta a junio de 2025, cuando unos operarios municipales de Alhaurín de la Torre, hallaron un cráneo humano envuelto en una bolsa en el interior de una arqueta en la urbanización Pinos de Alhaurín.

Efectivos del Grupo de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga iniciaron las actuaciones. Tras las pruebas genéticas practicadas por el Servicio de Criminalística, se determinó la compatibilidad del perfil ADN con el del vecino desaparecido en 2020.

Tras la identificación, los investigadores centraron las actuaciones en el entorno social y personal de la víctima. El análisis de documentación, bases de datos y medidas tecnológicas autorizadas judicialmente permitieron focalizar la sospecha sobre un conocido del fallecido.

Para la búsqueda del resto del cuerpo, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial en distintas zonas que contó con georradar, drones, guías caninos especializados en restos biológicos, etcétera, han destacado.

El pasado martes, 28 de julio, se detuvo al presunto autor, quien confesó haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio de Coín, descuartizar el cadáver y posteriormente trasladar los restos a diversos puntos de Alhaurín de la Torre.

Asimismo, el detenido condujo a los investigadores a los emplazamientos donde se recuperaron diversos restos óseos humanos, los cuales se encuentran pendientes de análisis genético para su cotejo definitivo.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga y el Equipo de Policía Judicial de Coín.

Un juzgado decretó la pasada semana el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, que está investigado por el momento por la presunta comisión de un delito de homicidio.

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