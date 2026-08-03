Buscan a la familia de una urna con cenizas olvidada en un supermercado de Benidorm

Los detalles En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal.

La Policía Local de Benidorm está intentando localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas hallada en una taquilla de un supermercado. El descubrimiento fue realizado por la encargada del establecimiento al revisar las taquillas para clientes. Según el portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, los agentes están trabajando para identificar a los familiares, aunque aún no han tenido éxito. Han difundido una imagen de la urna y solicitado la colaboración ciudadana. Si no logran localizar a los familiares, planean trasladar la urna al cementerio municipal.

La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo.

Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este lunes por la encargada del supermercado cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias. El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.

Con ese objetivo, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal, según ha indicado su portavoz.