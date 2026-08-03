Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Encontrada en una taquilla

Buscan a la familia de una urna con cenizas olvidada en un supermercado de Benidorm

Los detalles En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal.

Imagen de la urna funeraria olvidada Imagen de la urna funeraria olvidadaPolicía Local de Benidorm
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo.

Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este lunes por la encargada del supermercado cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias. El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.

Con ese objetivo, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal, según ha indicado su portavoz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP