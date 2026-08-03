Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Sucesos

Detienen a un hombre en Barcelona por robar a ancianas: las seguía hasta su portal y les quitaba las joyas

El ladrón, de 36 años, ha sido acusado de robar a siete ancianas. Lo hacía con el método del tirón y, en algún caso, llegó a agredirlas. Vendía las joyas en una tienda de compraventa de oro.

El ladrón, de 36 años, ha sido acusado de robar a siete ancianas. Lo hacía con el método del tirón y, en algún caso, llegó a agredirlas. Vendía las joyas en una tienda de compraventa de oro.

En Barcelona han detenido a un hombre que robaba a personas mayores. Como cuenta Marina Valdés, el caco "entraba a los portales de sus víctimas y les pegaba un tirón cuando iban a subirse al ascensor". Así, ha conseguido llevar a cabo siete robos.

Leo Álvarez cuenta que es posible que se le impute un robo más. "Es un desalmado de 36 años que, al final, han acabado los Mossos d'Esquadra dando con él porque le hacen un seguimiento". El periodista cuenta que llevaba las joyas que robaba a una tienda de compraventa de oro y, tirando del hilo, han conseguido dar con él.

El periodista cuenta que los agentes le siguieron y vieron que entraba a un portal donde le pillaron antes de cometer un nuevo robo. Juan Manuel Medina expone que, el hecho de que robe a personas mayores, podría ser un agravante, ya que son personas más vulnerables.

"Es un delito grave, hablamos de un robo con violencia", señala el abogado. "Son delitos que pueden superar los cinco años de prisión a lo que, además, habría que sumar las lesiones", añade.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP