Detienen a un hombre en Barcelona por robar a ancianas: las seguía hasta su portal y les quitaba las joyas

El ladrón, de 36 años, ha sido acusado de robar a siete ancianas. Lo hacía con el método del tirón y, en algún caso, llegó a agredirlas. Vendía las joyas en una tienda de compraventa de oro.

En Barcelona han detenido a un hombre que robaba a personas mayores. Como cuenta Marina Valdés, el caco "entraba a los portales de sus víctimas y les pegaba un tirón cuando iban a subirse al ascensor". Así, ha conseguido llevar a cabo siete robos.

Leo Álvarez cuenta que es posible que se le impute un robo más. "Es un desalmado de 36 años que, al final, han acabado los Mossos d'Esquadra dando con él porque le hacen un seguimiento". El periodista cuenta que llevaba las joyas que robaba a una tienda de compraventa de oro y, tirando del hilo, han conseguido dar con él.

El periodista cuenta que los agentes le siguieron y vieron que entraba a un portal donde le pillaron antes de cometer un nuevo robo. Juan Manuel Medina expone que, el hecho de que robe a personas mayores, podría ser un agravante, ya que son personas más vulnerables.

"Es un delito grave, hablamos de un robo con violencia", señala el abogado. "Son delitos que pueden superar los cinco años de prisión a lo que, además, habría que sumar las lesiones", añade.

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