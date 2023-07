Agarrándole por el cuello con fuerza y tumbados sobre él. Así inmovilizaron dos vigilantes de seguridad de Renfe a Marouan Banhjib, un joven de 19 años, en la estación de Maçanet Massanes, en Girona.

Ni el hecho de que el propio chico suplicase que le soltaran, ni las quejas del resto de pasajeros, que angustiados al ver la escena les pedían que parasen. Nada surtió efecto y los vigilantes siguieron reteniéndole a la fuerza, sentándose encima de él.

En los vídeos que grabaron los testigos se puede ver cómo Maru no hace ningún gesto violento contra el personal de seguridad. En cambio, se escuchan las quejas de los viajeros que asistían a esta desagradable escena: "Le estáis ahogando", "os vamos a denunciar", "parad ya, dejad en paz al pobre muchacho"...

Todo se desencadenó porque Maru no tenía el billete correcto. Eso es lo que le explicaron, y tanto él como otros pasajeros se ofrecieron a pagar ese billete. "Yo quería pagar, pero no querían hablar conmigo", asegura a laSexta el chico.

"Me bajaron a la estación a la fuerza y ahí me tiraron al suelo. Me cogieron del cuello y de las piernas. Me puse nervioso cuando estuve unos segundos sin respirar", cuenta el joven.

Desde Renfe se ha abierto un expediente informativo y han solicitado a la empresa de seguridad que aparte a estos dos vigilantes hasta que termine la investigación.

Marú ya les ha denunciado a la Policía ya que cree que se excedieron en la fuerza con la que le trataron.