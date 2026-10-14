Un joven arrolla a un menor en la sierra de Tramuntana (Mallorca) tras perder el control de su moto mientras realizaba acrobacias

Unas peligrosas acrobacias en moto han acabado en un aparatoso accidente en la sierra de Tramuntana, en Mallorca, donde un menor ha sido arrollado. En el vídeo podemos ver el momento del accidente.

En la mismísima sierra de Tramuntana, en Mallorca, se ha producido un terrible accidente entre dos motos que ha terminado con los dos jóvenes identificados y del que, como asegura en Más Vale Tarde la periodista Bea de Vicente, habrá responsabilidades penales.

Por su parte, el periodista Leo Álvarez explica que "el conductor de la moto que venía por la izquierda estaba haciendo el cabra" (estaba haciendo unas acrobacias delante de un pequeño público que la miraba) y el que venía por la derecha "no tenía el carné en vigor. La moto se le va y va a dar a un chaval menor.

Con más detalle, y según cuenta Mallorcadiario.com, el accidente ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de octubre, en la víspera de la celebración del Rallye Pujada al Puig Major y sucedió de la siguiente forma: un motorista de 21 años perdió el control mientras realizaba maniobras acrobáticas, invadió el sentido contrario y chocó contra otra moto. Posteriormente, su vehículo arrolló a un menor que se encontraba fuera de la calzada.

En el vídeo que ilustra estas líneas podemos ver el fatal momento.

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